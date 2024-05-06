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В Одесской области адвоката силой забрали в ТЦК во время работы

В Одесской области адвоката силой забрали в ТЦК во время работы

В городе Рени произошло мобилизационное происшествие, вызывающее много вопросов к ТЦК и СП, и полиции. Адвокат присутствовал на обыске у подзащитного. Туда же прибыли военнослужащие, занимающиеся мобилизацией и принудительно его увезли.

Адвоката мобилизовали с места обыска в присутствии полиции

О случившемся рассказали в Совете адвокатов Одесской области.

Там сообщили, что в городе Рени Одесской области адвокат по поручению совета оказывал бесплатную вторичную правовую помощь. Он осуществлял защиту лиц, которые были задержаны правоохранительными органами накануне.

Во время обыска в одном из помещений, принадлежащем подзащитному, работники полиции сообщили адвокату, что по приказу руководства адвокат должен срочно прибыть в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Когда адвокат отказался это делать, в течение 10 минут на место приехали вооруженные лица в количестве 10-15 человек на микроавтобусе с замаскированными номерами. Они задержали адвоката, силой поместили в автобус и отвезли в ТЦК.

В Совете адвокатов Одесской области считают, что при этом была нарушена Конституции Украины и законодательные гарантии адвокатской деятельности, предусмотренных Законом Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Какие законы нарушили сотрудники ТЦК и СП

Как рассказали в Совете адвокатов Одесской области, Конституция Украины провозгласила, что важнейшая социальная функция адвокатуры — обеспечение права на защиту от обвинения и предоставления профессиональной юридической помощи (правовой помощи).

Работниками ТЦК и СП совершено грубое нарушение гарантий адвокатской деятельности, предусмотренных пунктами:

  • 1, 6, ч. 1, ч. 3 ст. 23 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», а именно:
  • п. 1 – запрещаются какие-либо вмешательства и препятствия осуществлению адвокатской деятельности;
  • п. 6 — жизнь, здоровье, честь и достоинство адвоката и членов его семьи, их имущество находится под охраной государства, а посягательства на них влекут ответственность, предусмотренную законом;

Указанные действия свидетельствуют о препятствовании адвокатской деятельности в связи с осуществлением им адвокатской деятельности, что, как следствие, ограничивает конституционное право человека на защиту и лишает адвоката возможности соответствующим образом осуществлять свои профессиональные обязанности.

По обращению адвоката в Совет адвокатов Одесской области будет проведен ряд оперативных мер реагирования на нарушение прав и гарантий реализации адвокатской деятельности.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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