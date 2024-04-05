Конституция Орлика: 314 лет первому в истории человечества демократическому обществу

5 апреля 1710 года под городком Тягин на казацкой раде старшины единогласно избирают Пилипа Орлика гетманом Украины и утверждают написанные им «Пакты и Конституции прав и вольностей Запорожского войска». Анализируем первую в истории человечества Конституцию демократического общества. Ее автор — Филипп Орлик, а возможный соавтор — Иван Мазепа.
Три сессии и ограничение прав гетмана
Документ состоял из четырех частей: вступления, 16 статей, присяги гетмана и хартии-подтверждения Карлом XII гетманства Орлика и своего протектората. Текст был написан на двух языках: староукраинском и латинском. Большую часть Договора составил сам Филипп Орлик, он же осуществил его окончательное редактирование.
По Конституции Пилипа Орлика Украина провозглашается самостоятельным государством, определяется государственное устройство, распределение ветвей власти (исполнительная, законодательная и судебная), деятельность судов, прописывается избирательная система, регулируется деятельность не только граждан, но и власть имущих.
Новаторство в том, что права гетмана ограничивались, нельзя было управлять по принципу: «Как хочу — так и велю!» Но и к гетману должны были относиться с уважением. Должен был быть выборный орган — Генеральная рада — своеобразный парламент. Его сессии должны были проходить три раза в год: на Рождество, на Пасху и на Покров.
Некоторые положения первой Конституции
Своими демократическими направлениями украинская Конституция намного опередила общественные взгляды тогдашней Европы:
- Украиной правит избранный гетман, который опирается на совет старшин, а парламент призван решать важнейшие государственные дела.
- Государственными финансами может распоряжаться не только гетман, но и казначей.
- Казацкой старшине запрещается привлекать свободных казаков и простолюдинов к различным работам в своих хозяйствах, забирать и силой скупать землю.
- Поднимался вопрос о равномерном распределении налогов между посполитыми, казаками и мещанами.
- Запрещалось проезжим слугам гетманским злоупотреблять властью, требуя у крестьян подводы, корм и продовольствие.
- Высказывались пожелания сохранять уважение к старшим, благосклонность к младшим, а в отношении преступников — поступать по справедливости и закону.
О взятках и независимости от Московии
Будучи настоящим борцом с коррупцией, Филипп Орлик жестко осуждал это явление и считал его недопустимым. Шесть статей Конституции посвящены именно борьбе с провластными коррупционерами. Прежде всего запрещалось давать взятки, незаконно назначать на должности и использовать власть в корыстных целях.
Конституцией предусматривалась политическая независимость Украины от Московии. А основной религией утверждалось православие, с подчинением Константинопольскому, а не московскому патриархату.
Конституция Орлика заложила основы не только украинского, но и европейского конституционализма.
Ведь в Швеции приняли основной закон («Форма правления») в 1719-м. А первая Конституция Польши («Правительственный закон») появилась только в 1791 году. Польские законодатели имели возможность взять лучшее не только из украинского и шведского аналогов, но и из Конституции США 1787 года.
Кстати, оригинал Конституции Орлика, написанный на латыни, хранится в Национальном архиве Швеции. А главная часть украиноязычного документа украдена «русскими» и сейчас скрывается в московском архиве.
В 2021-м Конституция Пилипа Орлика впервые за 311 лет прибыла в Украину. Ее подлинность подтверждена собственноручной подписью гетмана Пилипа Орлика и печатью Войска Запорожского на розовом воске с красной лентой, а также подписью шведского короля Карла XII.
Интересные факты о Пилипе Орлике
Филипп Орлик происходит из родовитой литовской шляхты чешского происхождения.
Лучший выпускник Киево-Могилянской академии имел ораторский талант, писал стихи, интересовался философией и литературой.
В совершенстве знал украинский, польский, церковнославянский, болгарский, итальянский, шведский, французский, сербский, немецкий, греческий и латынь.
Эмигрант по политическим мотивам, гетман жил в Швеции, Австрии, Чехии, на территории Турции, современной Молдовы и Румынии. Но, находясь на чужбине, продолжал государственную деятельность и борьбу за независимость Украины.
Умер в бедности 24 мая 1742 года в Яссах.
Из его потомков — в браке с Анной Герцик родилось 3 сына и 5 дочерей — путь отца достойно проторил сын Григорий. Уже будучи маршалом Франции, он погиб в 1769 году на берегах Рейна в битве против прусских войск. В его честь парижский аэропорт назван «Орли».
Мнение историка
По мнению историка Александра Алферова, Филипп Орлик писал текст не сам. Его соавтором был гетман Иван Мазепа, а некоторые положения документа подсказали Орлику запорожцы.
Примечание о налогах
Вдовам-казачкам и тем, у кого муж был в походе, гарантировали освобождение от налогов и повинностей. Также освобождались от налогов те, кто на базарах продавал собственную продукцию.