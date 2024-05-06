В Одеській області адвоката силоміць забрали в ТЦК під час роботи

Адвоката мобілізували з місця обшуку в присутності поліції

Про те, що трапилося, розповіли в Раді адвокатів Одеської області.

Там повідомили, що в місті Рені Одеської області адвокат за дорученням ради надавав безоплатну вторинну правову допомогу. Він здійснював захист осіб, які були затримані правоохоронними органами напередодні.

Під час обшуку в одному з приміщень, яке належало підзахисному, працівники поліції повідомили адвокату, що за наказом керівництва адвокат має терміново прибути до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Коли адвокат відмовився це робити, протягом 10 хвилин на місце приїхали озброєні особи в кількості 10-15 осіб на мікроавтобусі із замаскованими номерами. Вони затримали адвоката, силоміць помістили в автобус і відвезли до ТЦК.

У Раді адвокатів Одеської області вважають, що при цьому було порушено Конституцію України та законодавчі гарантії адвокатської діяльності, передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Які закони порушили співробітники ТЦК і СП

Як розповіли в Раді адвокатів Одеської області, Конституція України проголосила, що найважливіша соціальна функція адвокатури — забезпечення права на захист від обвинувачення та надання професійної правничої допомоги (правової допомоги).

Працівниками ТЦК і СП вчинено грубе порушення гарантій адвокатської діяльності, передбачених пунктами:

1, 6, ч. 1, ч. 3 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме:

п. 1 — забороняються будь-які втручання та перешкоди здійсненню адвокатської діяльності;

п. 6 — життя, здоров’я, честь і гідність адвоката та членів його сім’ї, їхнє майно перебуває під охороною держави, а посягання на них тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом;

Зазначені дії свідчать про перешкоджання адвокатській діяльності у зв’язку зі здійсненням ним адвокатської діяльності, що, як наслідок, обмежує конституційне право людини на захист і позбавляє адвоката можливості відповідним чином здійснювати свої професійні обов’язки.

За зверненням адвоката до Ради адвокатів Одеської області буде проведено низку оперативних заходів реагування на порушення прав і гарантій реалізації адвокатської діяльності.