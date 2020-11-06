В одесской «Ривьере» закрыли магазины и развлекательные заведения

Как сообщили в администрации одного из магазинов, такое решение принято в связи с тем, что «Ривьера» расположена в селе Фонтанка Лиманского района, который, в свою очередь, находится теперь в «красной» зоне карантина.

Так, в ТРЦ закрылись фуд-корты, кинотеатр, боулинг, детский развлекательный центр, а также ряд магазинов одежды. Остальные торговые павильоны работают в режиме усиленных карантинных мер — строгое соблюдение масочного режима, ограничение по количеству людей в помещении, контроль температуры у сотрудников и дезинфекция.

Фото иллюстрационное

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что 29 октября в одесском ТРЦ «Ривьера» произошло возгорание на втором этаже. Посетителей эвакуировали. Пожар удалось быстро ликвидировать.

Напомним, в Украине обновили карантинное зонирование в связи с эпидемией коронавируса. Оно вступит в силу с понедельника, 9 ноября.

В частности, в Одесской области «красных» зон стало немного меньше. В них с понедельника войдут города Измаил и Черноморск, а также Арцизский, Балтский, Березовский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский районы области.

Вся остальная часть области, а также Одесса будут в «оранжевой» зоне.