В Украине обновили карантинные зоны: ситуация по Одесской области

В Украине обновили карантинное зонирование в связи с коронавирусом. Оно вступит в силу с понедельника, 9 ноября.
Такое решение принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенной и экологической безопасности в пятницу, 6 ноября.
В частности, стало больше “красных зон” в областных центрах. К “красным” отнесли Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.
В Одесской области красных зон стало немного меньше. В них с понедельника войдут города Измаил и Черноморск, а также Арцизский, Балтский, Березовский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский районы области.
Вся остальная часть области, а также Одесса будут в оранжевой зоне.
Красная зона
По красной зоне сняли некоторые ограничения, в зависимости от области.
Так, в Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях разрешили работать школам, колледжам, вузам. Также разрешено продлить работу общественного транспорта, ТРЦ и магазинов.
В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях продолжают работать заведения общественного питания.
В Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях разрешена посадка пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.
Оранжевая зона
Запрещаются:
- работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
- плановые госпитализации в больницы;
- работа спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры;
- прием новых смен в детские лагеря.
- массовые мероприятия с участием более 20 человек, работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.
Напомним, Одесский морвокзал могут превратить в госпиталь для больных COVID-19