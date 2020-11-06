В Украине обновили карантинные зоны: ситуация по Одесской области

В Украине обновили карантинное зонирование в связи с коронавирусом. Оно вступит в силу с понедельника, 9 ноября.

Такое решение принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенной и экологической безопасности в пятницу, 6 ноября.

В частности, стало больше “красных зон” в областных центрах. К “красным” отнесли Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.

В Одесской области красных зон стало немного меньше. В них с понедельника войдут города Измаил и Черноморск, а также Арцизский, Балтский, Березовский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский районы области.

Вся остальная часть области, а также Одесса будут в оранжевой зоне.

Красная зона

По красной зоне сняли некоторые ограничения, в зависимости от области.

Так, в Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях разрешили работать школам, колледжам, вузам. Также разрешено продлить работу общественного транспорта, ТРЦ и магазинов.

В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях продолжают работать заведения общественного питания.

В Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях разрешена посадка пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

Оранжевая зона

Запрещаются:

работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

плановые госпитализации в больницы;

работа спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры;

прием новых смен в детские лагеря.

массовые мероприятия с участием более 20 человек, работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.

Напомним, Одесский морвокзал могут превратить в госпиталь для больных COVID-19