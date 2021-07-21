Вопрос здоровья: почему Одессе необходим кардиологический центр?

Представители общественности и медики Одессы просят реорганизовать второе отделение городской больницы №5 и создать на его базе отдельное лечебное учреждение — «Городской лечебно-диагностический кардиологический центр имени профессора Алейниковой». Этот вопрос обсуждался в ходе круглого стола о состоянии кардиологической отрасли в Одессе.

По данным главы общественной организации «Захистимо Одесу разом» Натальи Петропавловской (Охотниченко), после того как эту клиническую больницу первой категории перепрофилировали под отделение для «ковидных» больных, в городе начался острый кризис кардиологической отрасли.

Согласно данным областного управления статистики, за четыре месяца текущего года резко выросла смертность от ишемической болезни сердца. Кроме того, в кардиологической помощи нуждаются и «постковидные» больные.

А в это время кардиологические отделения и отделения интенсивной терапии закрыты более чем полгода, и сейчас на весь город имеется только 40 коек в больнице №1. Кардиологическое отделение в больнице №10, которое до сих пор не введено в эксплуатацию, не решит всех вопросов с обеспечением горожан кардиологической помощью. Тем более что там будет оказываться только скорая, а не высокоспециализированная помощь.

4909

человек

умерло в Одесской области от ишемической болезни сердца за четыре месяца 2021 года.

1869

человек

умерло в Одесской области от ковида за этот период.

«Но почему именно больницу, которая спасала одесситов от самой смертельной болезни человечества — ишемической болезни сердца, которая имела весь комплекс оборудования, подготовленный медицинский персонал, две реанимации кардиологического профиля, интервенционного кардиолога и т.д., одесская мэрия решила закрыть и перепрофилировать под ковид?», — задают вопрос общественники.

Они полагают, что это делается с целью лоббирования интересов частных клиник. Поэтому участники круглого стола подготовили резолюцию, в которой потребовали:

Назначить совместное заседание депутатских комиссий, чтобы немедленно принять меры для оказания больным с кардиологической патологией своевременной и профессиональной помощи в условиях стационара кардиологического профиля.

Реорганизовать второе отделение горбольницы №5 по адресу Лидерсовский бульвар, 11 в отдельное лечебное учреждение — «Городской лечебно-диагностический кардиологический центр имени проф. Л.И. Алейниковой».

Внести в бюджеты необходимые средства для проведения ремонта и приобретения необходимого медицинского оборудования, в первую очередь, ангиографа, наличие которого предусмот­рено требованиями НСЗУ для заключения договора по пакету «медицинская помощь при остром инфаркте миокарда».

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