Новости Одессы и Одесской области

Вопрос здоровья: почему Одессе необходим кардиологический центр?

Вопрос здоровья: почему Одессе необходим кардиологический центр?

Представители общественности и медики Одессы просят реорганизовать второе отделение городской больницы №5 и создать на его базе отдельное лечебное учреждение — «Городской лечебно-диагностический кардиологический центр имени профессора Алейниковой». Этот вопрос обсуждался в ходе круглого стола о состоянии кардиологической отрасли в Одессе.

По данным главы общественной организации «Захистимо Одесу разом» Натальи Петропавловской (Охотниченко), после того как эту клиническую больницу первой категории перепрофилировали под отделение для «ковидных» больных, в городе начался острый кризис кардиологической отрасли.

Согласно данным областного управления статистики, за четыре месяца текущего года резко выросла смертность от ишемической болезни сердца. Кроме того, в кардиологической помощи нуждаются и «постковидные» больные.

А в это время кардиологические отделения и отделения интенсивной терапии закрыты более чем полгода, и сейчас на весь город имеется только 40 коек в больнице №1. Кардиологическое отделение в больнице №10, которое до сих пор не введено в эксплуатацию, не решит всех вопросов с обеспечением горожан кардиологической помощью. Тем более что там будет оказываться только скорая, а не высокоспециализированная помощь.

4909
человек
умерло в Одесской области от ишемической болезни сердца за четыре месяца 2021 года.

1869
человек
умерло в Одесской области от ковида за этот период.

«Но почему именно больницу, которая спасала одесситов от самой смертельной болезни человечества — ишемической болезни сердца, которая имела весь комплекс оборудования, подготовленный медицинский персонал, две реанимации кардиологического профиля, интервенционного кардиолога и т.д., одесская мэрия решила закрыть и перепрофилировать под ковид?», — задают вопрос общественники.

Они полагают, что это делается с целью лоббирования интересов частных клиник. Поэтому участники круглого стола подготовили резолюцию, в которой потребовали:

  • Назначить совместное заседание депутатских комиссий, чтобы немедленно принять меры для оказания больным с кардиологической патологией своевременной и профессиональной помощи в условиях стационара кардиологического профиля.
  • Реорганизовать второе отделение горбольницы №5 по адресу Лидерсовский бульвар, 11 в отдельное лечебное учреждение — «Городской лечебно-диагностический кардиологический центр имени проф. Л.И. Алейниковой».
  • Внести в бюджеты необходимые средства для проведения ремонта и приобретения необходимого медицинского оборудования, в первую очередь, ангиографа, наличие которого предусмот­рено требованиями НСЗУ для заключения договора по пакету «медицинская помощь при остром инфаркте миокарда».

Ранее мы рассказывали о том, какими должны быть предельные наценки на лекарства в Украине.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
1 комментарий
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
1 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Виктория Калина
Виктория Калина
3 часов назад

Верните нам ТРАВМОПУНКТ на территории больницы!!!!!!!

0
Ответить
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить