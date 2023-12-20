В одеській поліклініці встановили новий апарат, який рятує пацієнтів з інфарктом та інсультом

Про це повідомили у прес-службі Одеської міської ради.

Стаціонарна сучасна ангіографічна система дозволяє проводити коронарну ангіографію, коронарне стентування, балонну ангіопластику, тромбостракцію та інше.

Довідка. Ангіографія – це метод рентгенологічного дослідження судин (артерій та/або вен), що дозволяє визначити місце звуження або закупорки судин, місце та ступінь патологічного розширення судин (аневризм), наявність внутрішньої кровотечі, ступінь поширення пухлинного процесу та інші хвороби, які виявити іншим шляхом не вдається.

З початку роботи нового ангіографа вже проведено 24 коронарографії та 20 стентувань у плановому режимі за міською програмою «Здоров’я», а також 42 коронарографії та 17 стентувань за угодою з Національною службою здоров’я України (НСЗУ). Загалом тут може виконуватися до 750 стентувань на рік.

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В Одеській міській лікарні №10 створено умови для постійного цілодобового надання медичної допомоги пацієнтам з інфарктами та інсультами, а також проведення планових ендоваскулярних втручань пацієнтам із високим ризиком серцево-судинних катастроф.

Очікується, що новий ангіограф зменшить госпітальну смертність від гострого інфаркту міокарда та інсульту на 15-20%.

Окрім ангіографа, закуплено обладнання загальною вартістю понад 4 млн грн – дефібрилятори, апарати ШВЛ, ЕКГ, УЗД, спіровелоергометрії, холтерівського ЕКГ та добового моніторування артеріального тиску тощо.

Також у міській клінічній лікарні №10 створено кабінет телемедицини, який забезпечує надання медичної допомоги пацієнтам, коли відстань є критичним фактором. По суті, кабінет є онлайн-платформою, на яку будь-яка людина може звернутися за консультацією до лікаря і отримати детальну інформацію про стан свого здоров’я.

Обмін медичною інформацією здійснюється у захищеному режимі з дотриманням режиму конфіденційності.

Кардіологічна служба міської лікарні №10 представлена кількома структурними підрозділами – відділенням інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії на 30 ліжок, блоком інтенсивної терапії кардіологічного профілю на 6 ліжок та рентгенохірургічним блоком з ангіографом.

У штаті лікарні є фахівці, здатні працювати на високотехнологічному устаткуванні: інтервенційні кардіологи, інвазивні електрофізіологи, серцево-судинні та рентгеноваскулярні хірурги.