Новости Одессы и Одесской области

В одесской больнице №10 готовят к открытию новое отделение кардиологии

В одесской больнице №10 готовят к открытию новое отделение кардиологии

В ГКБ №10 проведен капитальный ремонт корпуса, где будут работать: отделение интервенционной кардиологии и реперфузионной терапии на 40 коек, блок интенсивной терапии кардиологического профиля на 6 коек, отделение хирургии одного дня, служба реабилитации и кабинет телемедицины с медицинским медиацентром.

Рецепты

Новое кардиологическое отделение обеспечено современным оборудованием.

За средства городского бюджета проводится закупка ангиографа для проведения спасающих жизни операций на сердце при остром инфаркте миокарда и при инсульте. Для этого больница обеспечена необходимыми кадрами, в числе которых врачи-рентгенологи, интервенционные кардиологи и рентгеноваскулярный хирург.

Помещения рентген-операционной и палаты интенсивной терапии находятся в непосредственной близости с инсультным блоком и другими службами отделения экстренной и неотложной помощи ГКБ №10, что обеспечит комплексную помощь ургентным (требующим немедленного лечения) пациентам.

Ремонтные работы выполнены за средства городского бюджета.

В ходе ремонта проведены:

  • замена кровли и оконных проемов;
  • усиление дверных проемов;
  • обустройство и утепление вентилируемого фасада;
  • внутренние отделочные работы;
  • замена всех инженерно-технических коммуникаций;
  • в отделении оборудован лифт.

Мы планируем открыть новые отделения в ближайшем месяце. Здесь одесситы получат принципиально новое качество медицинских услуг – внедрены передовые технологии, оборудованы удобные палаты и созданы комфортные условия для лечения пациентов и работы медперсонала. Заключение договоров с НСЗУ обеспечит достойные зарплаты медицинских работников, что позволит привлечь квалифицированные кадры и проводить дальнейшее развитие больницы,

– отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Ранее в городской клинической больнице №10 за средства бюджета Одессы и программы «Велике будівництво» был проведен капитальный ремонт и открыто новое приемно-диагностическое отделение, организованное в соответствии с современными международными требованиями к экстренной и неотложной медицинской помощи.

Еще похожие новости Одессы:

Фото с сайта Одесского городского совета

 

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить