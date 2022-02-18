В одесской больнице №10 готовят к открытию новое отделение кардиологии

В ГКБ №10 проведен капитальный ремонт корпуса, где будут работать: отделение интервенционной кардиологии и реперфузионной терапии на 40 коек, блок интенсивной терапии кардиологического профиля на 6 коек, отделение хирургии одного дня, служба реабилитации и кабинет телемедицины с медицинским медиацентром.
Новое кардиологическое отделение обеспечено современным оборудованием.
За средства городского бюджета проводится закупка ангиографа для проведения спасающих жизни операций на сердце при остром инфаркте миокарда и при инсульте. Для этого больница обеспечена необходимыми кадрами, в числе которых врачи-рентгенологи, интервенционные кардиологи и рентгеноваскулярный хирург.
Помещения рентген-операционной и палаты интенсивной терапии находятся в непосредственной близости с инсультным блоком и другими службами отделения экстренной и неотложной помощи ГКБ №10, что обеспечит комплексную помощь ургентным (требующим немедленного лечения) пациентам.
Ремонтные работы выполнены за средства городского бюджета.
В ходе ремонта проведены:
- замена кровли и оконных проемов;
- усиление дверных проемов;
- обустройство и утепление вентилируемого фасада;
- внутренние отделочные работы;
- замена всех инженерно-технических коммуникаций;
- в отделении оборудован лифт.
Мы планируем открыть новые отделения в ближайшем месяце. Здесь одесситы получат принципиально новое качество медицинских услуг – внедрены передовые технологии, оборудованы удобные палаты и созданы комфортные условия для лечения пациентов и работы медперсонала. Заключение договоров с НСЗУ обеспечит достойные зарплаты медицинских работников, что позволит привлечь квалифицированные кадры и проводить дальнейшее развитие больницы,
– отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.
Ранее в городской клинической больнице №10 за средства бюджета Одессы и программы «Велике будівництво» был проведен капитальный ремонт и открыто новое приемно-диагностическое отделение, организованное в соответствии с современными международными требованиями к экстренной и неотложной медицинской помощи.
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Фото с сайта Одесского городского совета
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