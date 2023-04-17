Собака Чернушка, которую в Одессе переехал Mercedes, собирается в Европу

15-летняя собака по кличке «Чернушка», которую переехал водитель «Мерседеса» в одном из дворов Одессы месяц назад, отправится в Польшу. Сейчас она проходит реабилитацию после трех перенесенных операций, после чего переедет за границу, где нашлись люди, готовые взять к себе в дом животное и обеспечить ему должный уход.

Собака Чернушка на послеоперационной реабилитации: что известно?

Как мы уже писали ранее, в середине марта дворовая камера видеонаблюдения зафиксировала как в одном из дворов Одессы водитель автомобиля Mercedes переехал собаку, открыл дверь, посмотрел на страдающее животное и поехал дальше.

После этого помогать травмированной собаке, которую зовут Чернушка, вызвалась одесский блогер Лора Григорова. По словам зоозащитницы, виновник происшествия попытался дать ветеринарам 30 тыс. гривен, чтобы те усыпили собаку и нашли новую.

В итоге, после скандала, который разгорелся в соцсетях, виновник передал на лечение Чернушки 55 тыс. гривен.

Тем не менее, на своей страничке Лора Григорова недавно заявила, что собака не сможет передвигаться самостоятельно и остаток жизни проведет в специальной инвалидной коляске для собак.

При этом она не парализована. Просто из-за возраста кости Чернушки стали хрупкими и не выдарживают общий вес самой собаки и металлических пластин, которыми скрепили переломы. Инвалидная коляска понадобится, что убрать нагрузку на кости. В остальном собака быстро восстанавливается: кроме приема лекарств, она проходит процедуры в бассейне, ей далеют массаж и у нее отличный аппетит.

Будет ли наказание за сбитую собаку?

Лора Григорова и дальше информирует общественность о том, что происходит с собакой.

С самого начало было открыто уголовное производство по части первой статьи 299 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит ограничение свободы сроком от одного до трех лет или лишением свободы сроком от двух до трех лет.

По словам Лоры Григоровой, она в середине апреля обратилась к следователю, ведущему дело Чернушки, и тот предоставил информацию, что еще идут следственно-оперативные действия, которые необходимы для установления обстоятельств проишествия.

Исходя из слов следователя, все-таки водителя, совершившего наезд на Чернушку, ждет наказание.

Чернушка станет «гражданкой» Польши.

Собаку, которая в течении месяца перенесла несколько операций, кормят все еще с рук и она носит защитный воротник, так как постоянно пытается укусить места, где у нее образовались раны после аварии.

Лора Григорова недавно сообщила, что к ней обратилось польское товарищество по защите животных KTOZ. Поляки предложили передать им собаку в Польшу для дальнейшей заботы о бедном животном.

Сама организация ищет дома для животных, они с самого начала следили за ситуацией с Чернушкой и, как подтвердила Лора Григорова, как только собаке снимут швы, у нее возьмут все анализы и она отправится на постоянное место жительства в Краков.

Фото: Инстаграм Лоры Григоровой