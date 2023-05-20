Одесский таксист сбил насмерть собаку без лапы, а после извинился (видео)

В Одессе совершен уже второй за неделю наезд на бездомную собаку. На этот раз на камерах видеонаблюдения «засветился» таксист, который сбил животное на территории ЖК «Чудо-город» и тут же скрылся, не оказав животному никакой помощи. Позже стало известно, что собака Чапа не выжила.

«Вытер бампер и поехал дальше…»

Об очередном случае неоправданной жестокости рассказал в Телеграм житель жилкомплекса.

По его словам, 16 мая местный таксист сбил и переехал собаку, которая 14 лет жила на территории парковки «Чудо-города», никому не мешала и, к тому же, была инвалидом – у животного не было одной лапы.

«Разве можно назвать человека, сбившего животное, человеком?.. Он видел собаку, выезжая с парковки, переехал, вышел посмотрел, вытер бампер автомобиля и поехал дальше… Собака жила на территории, будучи еще щенком, и с момента строительства жилищного комплекса, никому не мешала, никого не беспокоила, по возможности ее кормили, я хотел ей создать условия, установить будку и купил для этого все, но этот индивид решил поступить иначе…», – рассказал одессит.

Мужчина также сообщил, что живодера зовут Олег Пастух, он работает в службах такси, в частности, Bolt.

Таксист, сбивший в Одессе собаку, был готов оплатить ее лечение

Позже общественный активист Демьян Ганул рассказал, что совершившего наезд на собаку таксиста отыскали.

«Я лично с ним пообщался, он сожалеет о содеянном, обещает оплатить лечение, и извиняется за свой позорный поступок. Мы поехали в ветклинику где находится пес, текущее лечение оплачено», – написал в соцсети Ганул.

Также он опубликовал у себя в Телеграм видео с извинениями.

«Или я не увидел, или я спешил и зацепил собаку. Я извиняюсь за все содеянное, лечение обещаю взять на себя», – говорит «индивид» на видео.

…Когда данный материал уже готовился к выходу, в домовом чате «Чудо-города» сообщили, что чуда, к сожалению, не случилось: собака Чапа умерла.

«Многие хотели помочь, но травмы оказались слишком сильными», – пишут жильцы.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о похожем случае в Одессе: так, на днях, выезжая со двора ЖК «Фаворит» на улице Артиллерийской, таксист также переехал собаку и при этом даже не посигналил, чтобы мирно лежащее животное могло избежать наезда. Позже одесситы сообщили, что животное умерло.

В полиции спустя несколько дней все же решили отреагировать на инцидент: сегодня в ведомстве сообщили, что начато производство по статье «Жестокое обращение с животными» и что все обстоятельства якобы «расследуют».

«В ходе проверки информации полицейские установили личность водителя. Мужчина объяснил, что не заметил животное во время движения», – сообщили в полиции.

При этом наезд на собаку на территории ЖК «Чудо-город» правоохранители пока не комментируют.

А вот 15-летней собачке Чернушке, которую еще в апреле подобным образом переехал водитель внедорожника Mercedes в одном из одесских дворов, повезло немного больше. Об этом «Одесская жизнь» писала в материале: Собака Чернушка, которую в Одессе переехал Mercedes, собирается в Европу.

Фото и видео с Телеграм-канала Демьяна Ганула