Новости Одессы и Одесской области

Одесситы спасают собаку, которую переехал Mercedes и добиваются наказания водителя (фото, видео)

Одесситы спасают собаку, которую переехал Mercedes и добиваются наказания водителя (фото, видео)

Жителей Одессы возмутил случай жестокого обращения с животным, который случайно попал на видео. На записи видно, как огромный внедорожник Mercedes переезжает дворовую собаку, водитель открывает дверь, смотрит на свою жертву и спокойно уезжает.

Переехал собаку, выглянул из авто и поехал дальше

Дворовая камера видеонаблюдения зафиксировала  как в одном из дворов Одессы водитель автомобиля Mercedes переехал собаку, открыл дверь и посмотрел на страдающее животное и затем поехал дальше. 

Свидетелем случившегося стала жительница этого двора, которая зарегистрирована в Instagram под ником lora.grigorovaa. Она отвезла пострадавшую собаку в ветклинику и обнародовала видеозапись.

По словам девушки, собаку зовут Чернушка и она живет в том дворе очень давно, ей уже 15-16 лет. Собака безобидная и очень пугливая. 

Как себя чувствует собака Чернушка

Сейчас Чернушка в ветклинике. Ей диагностировали перелом обеих тазовых костей, перелом лапы и возможно повреждения внутренних органов, потому что сломанная кость упирается в них.

На ее лечение требуется около 30-40 тысяч гривен: сюда входит установка двух пластин, лекарства, анализы, а также пребывание и уход в стационаре. Собаке предстоит перенести 2 операции, 2 наркоза и реабилитацию.

собака в веринарной клинике

У собаки Чернушки, которую переехал внедорожник, сломаны обе тазовые кости. Ей предстоит перенести 2 операции по установке пластин

На лечение собаки собирают деньги

Жители двора добиваются, чтобы водитель, переехавший собаку, который и сам там проживает, оплатил ее лечение. Но пока тот согласился дать только 2 тысячи гривен — на первый день лечения.

А после долгих переговоров обещал выделить еще 4 тысячи. Впрочем, подписчики lora.grigorovaa организовали сбор средств на лечение Чернушки и уже собрали около 20 тысяч гривен. Кроме того, по словам девушки, согласились помочь благотворительные и зоозащитные организации.

Полиция завела на водителя уголовное дело

Но и оставить безнаказанным поступок водителя жители двора не согласны.  Они подали коллективное заявление в полиции о факте жестокого обращения с животным.

В Одесской областной полиции сообщили, что событие квалифицировано как жестокое обращение с животным.

В рамках производства, начатого по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Наказание по этой статье предусматривает ограничение свободы на срок от 1 до 3 лет или лишением свободы на срок от 2 до 3 лет с конфискацией животного.

девушка пишет заявление в полицию

Девушка пишет заявление в полицию о жестоком обращении с животным

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одесской области селянин застрелил соседского пса и похитил тело.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
1 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Александр
Александр
30 минут назад

Мрази водителю устроить темную

0
Ответить
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить