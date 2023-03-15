Одесситы спасают собаку, которую переехал Mercedes и добиваются наказания водителя (фото, видео)

Жителей Одессы возмутил случай жестокого обращения с животным, который случайно попал на видео. На записи видно, как огромный внедорожник Mercedes переезжает дворовую собаку, водитель открывает дверь, смотрит на свою жертву и спокойно уезжает.

Переехал собаку, выглянул из авто и поехал дальше

Дворовая камера видеонаблюдения зафиксировала как в одном из дворов Одессы водитель автомобиля Mercedes переехал собаку, открыл дверь и посмотрел на страдающее животное и затем поехал дальше.

Свидетелем случившегося стала жительница этого двора, которая зарегистрирована в Instagram под ником lora.grigorovaa. Она отвезла пострадавшую собаку в ветклинику и обнародовала видеозапись.

По словам девушки, собаку зовут Чернушка и она живет в том дворе очень давно, ей уже 15-16 лет. Собака безобидная и очень пугливая.

Как себя чувствует собака Чернушка

Сейчас Чернушка в ветклинике. Ей диагностировали перелом обеих тазовых костей, перелом лапы и возможно повреждения внутренних органов, потому что сломанная кость упирается в них.

На ее лечение требуется около 30-40 тысяч гривен: сюда входит установка двух пластин, лекарства, анализы, а также пребывание и уход в стационаре. Собаке предстоит перенести 2 операции, 2 наркоза и реабилитацию.

На лечение собаки собирают деньги

Жители двора добиваются, чтобы водитель, переехавший собаку, который и сам там проживает, оплатил ее лечение. Но пока тот согласился дать только 2 тысячи гривен — на первый день лечения.

А после долгих переговоров обещал выделить еще 4 тысячи. Впрочем, подписчики lora.grigorovaa организовали сбор средств на лечение Чернушки и уже собрали около 20 тысяч гривен. Кроме того, по словам девушки, согласились помочь благотворительные и зоозащитные организации.

Полиция завела на водителя уголовное дело

Но и оставить безнаказанным поступок водителя жители двора не согласны. Они подали коллективное заявление в полиции о факте жестокого обращения с животным.

В Одесской областной полиции сообщили, что событие квалифицировано как жестокое обращение с животным.

В рамках производства, начатого по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Наказание по этой статье предусматривает ограничение свободы на срок от 1 до 3 лет или лишением свободы на срок от 2 до 3 лет с конфискацией животного.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одесской области селянин застрелил соседского пса и похитил тело.

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