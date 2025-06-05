Об этом сообщил на своей странице в Facebook сотрудник нацпарка, ученый-биолог и эколог Иван Русев.

По его словам, в пределах нацпарка снова найден один участок на 2 км песчаной пересыпи у пролива Тузловские лиманы-Черное море, где море выбросило мазут разных фракций общим весом 1 кг.

Мазут оперативно собрали. Он был очень мягким от температуры +30 на песке, добавил ученый.

«Что интересно, что он преимущественно был выброшен вместе с морской травой – зостерой и ракушками разных видов. Мощные ветры и подводные течения недавно срывали морскую траву со дна моря, где был распространен мазут и его выбросило на берег», – отмечает Иван Русев.

При этом он не исключает, что мазут с российских танкеров где-то еще есть на побережьях Одещины – просто пляжи обследуют не везде. К тому же, мощные ветры и перенос песка по пересыпи в последние дни, вероятно, частично его прикрывают и он растворяется в толще песка, отравляя песчаные биоценозы.

«Основная часть того мазута, который мог доплыть до Северо-Западного Причерноморья с места аварии 15.12.2024 года, с потеплением уже растворяется и «монтируется» в пищевые цепи гидробионтов морской экосистемы и Тузловских лиманов. В частности, вероятно негативно повлиял мазут и на умершую рыбу атерину, которая была выброшена на побережье лимана Бурнас у указанного пролива на 2 км песчаной пересыпи», – отмечает ученый.

Согласно протоколу мониторинга мазута, сотрудники нацпарка проинформирован о находке Департамент экологии Одесской ОГА.

Напомним, ранее Иван Русев рассказал «Одесской жизни», как война влияет на украинскую фауну и дал неутешительные прогнозы: