По словам эколога, розовые фламинго, вернувшись в апреле с зимовки, выбрали, на первый взгляд, безопасное место на песчаной пересыпи между лиманами Будуры и Шаганы. Однако, как отметил Русев, неподалеку от этого гнездовья находится давнее место отдыха жителей Дивизионской общины. Он сообщил, что на днях, несмотря на шумы войны, фламинго еще держались на выбранном месте, но после «отдыха» местных жителей, который он охарактеризовал как «водочный ‘greеnday’», птицы покинули облюбованное место. Теперь они путешествуют по Тузловским лиманам в поисках более надежного пристанища. Русев добавил, что сейчас ищут нарушителей режима охраны нацпарка и готовят надежный и мобильный пункт охраны гнездовых поселений фламинго на 2025 год.

Руководитель нацпарка Ирина Выхристюк подтвердила, что фламинго очень чувствительны к беспокойству. Хотя во время военного положения основным фактором беспокойства являются обстрелы и гудение беспилотников, сотрудники парка ежегодно сталкиваются с тем, что именно люди вызывают изменение гнездовых участков птиц.

История гнездования розовых фламинго в Одесской области имеет свои особенности. Впервые они построили гнезда на территории НПП «Тузловские лиманы» в Белгород-Днестровском районе в 2023 году, тогда было около 200 гнезд возле села Базарьянка. По словам Ирины Выхристюк, фламинго часто выбирают места вблизи тех, где отдыхают люди. Тогда фиксировали следы людей, собак, и даже проезд транспорта по гнездам, что заставило птиц покинуть место. Однако они нашли другой участок, подальше от людей, успешно вывели птенцов, часть из которых удалось закольцевать.

Читайте также: