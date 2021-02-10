В Одесской области зафиксировали вспышку гепатита в детдоме

В детском доме семейного типа в Раздельной гепатитом А заболели семеро воспитанников и один взрослый – опекун.

Об этом сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, пишет “Думская“.

Диагноз подтвердили в Лабораторном центре Минздрава в Одесской области.

Трое инфицированных госпитализированы в инфекционное отделение местной райбольницы. Болезнь у них протекает в легкой

«Проверили состояние питьевой воды. Чаще всего вспышки гепатита начинаются из-за нее. Но по всем показателям вода в норме, поэтому причина заболевания пока не установлена», — заявил Гончаров.

Ранее в Черноморске обнаружили сальмонеллез в детском саду.