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В Одессе можно бесплатно протестироваться на вирусные гепатиты и ВИЧ

В Одессе можно бесплатно протестироваться на вирусные гепатиты и ВИЧ

В Украине началась Европейская неделя тестирования на ВИЧ и вирусные гепатиты. Поэтому самое время позаботиться о собственном здоровье и здоровье близких людей. Ведь раннее выявление этих инфекций имеет решающее значение как для лечения, так и для предотвращения их дальнейшего распространения. Почему тестирование на ВИЧ и вирусные гепатиты В и С настолько важны?

Почему важно регулярно делать тест на ВИЧ?

1. Раннее выявление инфекции спасает жизни. Многие люди не знают о том, что инфицированы, потому что ВИЧ и вирусные гепатиты на ранних стадиях часто протекают бессимптомно. Однако чем раньше будет выявлено заболевание, тем раньше начнется лечение и тем эффективнее оно будет.

— Раннее выявление ВИЧ-инфекции и начало приема антиретровирусной терапии позволяет сохранить иммунитет, предотвратить развитие СПИДа и значительно повысить продолжительность и качество жизни человека, живущего с ВИЧ, — рассказывает социальный работник ОО «Альтернатива» Олеся Дядюсько. — Также очень важно своевременно начать лечение вирусных гепатитов. Терапия поможет предотвратить такие осложнения со здоровьем как цирроз и рак печени.

2. Ограничение распространения инфекций. Европейская неделя тестирования — это также повод для распространения информации о ВИЧ. Человек, который не знает о своем статусе, может невольно передавать инфекцию другим. Регулярное тестирование позволяет вовремя начать лечение, которое значительно снижает или даже устраняет риск передачи вируса другим людям.

тест

— Тестирование на ВИЧ занимает всего 15 минут. Не надо ждать день или два, чтобы получить результат, и узнать о состоянии своего здоровья. В ОО «Альтернатива» мы не только тестируем на ВИЧ и вирусные гепатиты. Также проводим до и послетестовую консультацию. Не оставляем человека один на один со своим диагнозом. В случае получения положительного результата мы сопровождаем нашего клиента в медицинское учреждение, в котором ему будет назначена антиретровирусная терапия. У людей с ВИЧ, которые принимают терапию и достигли неопределенной вирусной нагрузки, передача вируса становится невозможной, то есть человек живет полноценной жизнью. Благодаря терапии он не передает ВИЧ своему сексуальному партнеру/партнерше и может рожать здоровых детей. Согласитесь, это очень важно, — отмечает социальный работник ОО «Альтернатива» Сергей Трачук.

3. Разрушение стигмы и страх перед знанием статуса. В нашем обществе, к сожалению, до сих пор существуют предрассудки и страхи, связанные с тестированием и ВИЧ-инфекцией. Многие боятся узнать о результате, предполагая, что положительный статус — это приговор. Однако современные медицинские достижения показывают обратное: с ВИЧ можно полноценно жить, а гепатит C можно вылечить. Простой шаг к тестированию становится тем важным шагом заботы о себе и своих близких.

Где и как в Одессе и области протестироваться на ВИЧ и вирусные гепатиты В и С?

Сделать тест можно любым удобным способом:

1. ОО «Альтернатива» приглашает сделать тест по адресу: г. Одесса, ул. Химическая, 1/27.
2. Найти ближайший пункт тестирования на сайте Тестпоруч и посетить его.
3. Записаться на тестирование на онлайн-платформе GoПоруч и прийти в точно указанный день и время.
4. Заказать оральный тест на ВИЧ для самотестирования дома. Сделать это можно заполнив соответствующую форму (тест будет бесплатно отправлен Новой почтой).

 

 

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