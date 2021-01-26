В Черноморске в детском саду зафиксировали вспышку опасного заболевания

Массовое пищевое отравление произошло в 20-х числах января, сообщает черноморский сайтIT-3.

Но, по словам главврача городской больницы Сергея Солтыка, сейчас в местной больнице находится только один ребенок с этим диагнозом, в состоянии средней тяжести. Причину отравления выясняют специалисты Главного управления Госсанэпидслужбы на водном транспорте.

Сальмонеллез характеризуется развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта. Заражение происходит через инфицированные пищевые продукты, как правило, животного происхождения (мясо, молоко, яйца).

Ранее сообщалось, что в Украину завезли куриные крылышки, в которых обнаружили опасную для человека бактерию сальмонеллу. Эта продукция может оказаться и в Одессе, предупреждало главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.