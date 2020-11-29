В Одесской области вышло из берегов водохранилище

В Одесской области вышло из берегов Барабойское водохранилище около города Теплодар.

Барабойское водохранилище не было таким полноводным 20 лет. В воде оказались грунтовые дороги, деревья и огороды, пишет 048.ua.

Как оказалось, водные запасы водохранилища до рекордных за последние 15 лет – 13 миллионов кубометров.

Барабойское водохранилище — небольшое русловое водохранилище на реке Барабой, расположенное в Беляевском районе Одесской области Украины. На берегу водохранилища расположен город Теплодар. водохранилище было частью единого комплекса Теплодарской атомной электростанции, строительство которой было остановлено после катастрофы на Чернобыльской АЭС.