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В Одесской области вышло из берегов водохранилище

В Одесской области вышло из берегов водохранилище

В Одесской области вышло из берегов Барабойское водохранилище около города Теплодар. 

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Барабойское водохранилище не было таким полноводным 20 лет. В воде оказались грунтовые дороги, деревья и огороды, пишет 048.ua.

Как оказалось, водные запасы водохранилища до рекордных за последние 15 лет – 13 миллионов кубометров.

Барабойское водохранилище — небольшое русловое водохранилище на реке Барабой, расположенное в Беляевском районе Одесской области Украины. На берегу водохранилища расположен город Теплодар. водохранилище было частью единого комплекса Теплодарской атомной электростанции, строительство которой было остановлено после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

 

 

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