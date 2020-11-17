Прокуратура потребовала вернуть государству водохранилище недостроенной АЭС в Одесской области

Прокуратура Одесской области подала иск в Хозсуд Киева с требованием вернуть в государственную собственность Барабойское водохранилище.

Прокуроры считают, что Одесский облсовет передал его в аренду для разведения рыбы незаконно и требуют отменить это решение, сообщил сайт прокуратуры Одесской области.

Барабойское водохранилище площадью 325 га оценивают в 8,5 млн грн.

Справочно

Барабойское водохранилище — небольшое русловое водохранилище на реке Барабой, расположенное в Беляевском районе Одесской области Украины. На берегу водохранилища расположен город Теплодар. водохранилище было частью единого комплекса Теплодарской атомной электростанции, строительство которой было остановлено после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Фото: Юрий Квач, Википедия