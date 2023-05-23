В Одесской области второй раз продают винзавод: теперь со скидкой (фото)

Фонд государственного имущества снова выставил на онлайн-аукцион по продаже единый имущественный комплекс «Измаильского винзавода». Соответствующая информация появилась в системе «Прозорро.Продажи».

Как мы сообщали ранее, первый раз торги по продаже имущественного комплекса Измаильского винзавода успешно прошли 19 апреля.

Но победившая первый раз компания «Фининвест Групп» до конца установленного срока так и не внесла оставшуюся сумму, поэтому торги признаны несостоявшимися.

Второй раз Фонд государственного имущества выставил «Измаильский винзавод» уже 18 мая со скидкой в 50% от стартовой цены первого аукциона — 17 млн 869 тысяч гривен. Сам аукцион вторично пройдет уже 29 мая.

Речь идет о зданиях, сооружениях, оборудовании и промышленном назначении, транспортных средствах, переданных на баланс структурного подразделения Одесского филиала Государственного предприятия «Управление делами Фонда государственного имущества Украины».

Здания расположены по адресам:

Одесская область, город Измаил, улица Гагарина, 44;

Одесская область, город Измаил, улица Гагарина, 54;

Одесская область, Измаильский район, село Плавни, улица Лиманскач, 1А;

Одесская область, Измаильский район, пгт Суворово, улица Лиманская, 18;

Одесская область, Измаильский район (бывший Килийский район), село Приморское, ул. Курортная, 64 (база отдыха).

Как сообщил ранее глава регионального отделения ФГИУ по Одесской и Николаевской областях Александр Славский, в общей сложности треть объектов покупают с первого аукциона со значительным ростом цены. Но бывают случаи, как с акциями завода «Орион», которые уже дважды продавали с аукциона, но в конце концов победитель отказывался платить.

В таком случае победители, не уплачивающие цену, теряют гарантийный взнос и таким образом ФГИУ собрал в Одесской области почти 3 миллиона гривен по состоянию на начало февраля.

Следует отметить, что, например, Белгород-Днестровский порт продают уже в третий раз. То ли на него нет покупателей, то они отказываются от покупки. На 6 июня назначены торги.

Напомним, что о старте продаж винзавода в Измаильском районе сообщалось ранее.

Читайте также, как под Одессой выставили на продажу действующее предприятие по разведению рыбы.

Фото: ФГИУ