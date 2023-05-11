В Одесской области уже третий раз продают порт в Белгород-Днестровском

Белгород-Днестровский морской порт никак не могут приватизировать. То на него нет покупателей, то они отказываются от покупки. На 6 июня назначены уже третьи торги.
Об этом сообщили в Фонде госимущества Украины.
Стартовая цена за предприятие со всем имуществом установлена почти в 185 миллионов гривен. Хотя во время вторых торгов она была примерно в два раза ниже — 93 миллиона.
Аукцион запланирован на 6 июня. В лот входит такое имущество Белгород-Днестровского порта:
- здание и сооружения морского торгового порта в Белгороде-Днестровском;
- порто-пункт «Бугаз» в Затоке;
- база отдыха «Прибой» в Затоке;
- девять судов;
- четыре тепловоза;
- 18 портальных кранов;
- 47 транспортных средств.
Руководитель регионального отделения Фонда госимуществ в Одесской и Николаевской областях Александр Славский рассказал, что это уже третья попытка приватизировать порт.
Первый аукцион должен был состояться 3 марта, но тогда никто не подал заявку на участие. Второй аукцион прошел 13 марта. Победитель заявил цену в 220 миллионов гривен, но деньги так и не внес. И потерял при этом гарантийный взнос в размере 18,7 миллионов гривен вместе с правом участвовать в торгах за этот объект.
Средства, внесенные в качестве гарантийного взноса, перечислили в госбюджет. Но государство не оставляет попыток продать предприятие.
«Порту нужны инвестиции и модернизация для запуска полноценной работы. А это возможно только благодаря привлечению частного инвестора», — говорит Александр Славский.
Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала об успешной, хотя и несколько сомнительной, приватизации Усть-Дунайского морского порта.
После этого новый владелец рассказал, что он собирается делать с предприятием дальше.
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