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Государство продает крупный винзавод в Одесской области

Государство продает крупный винзавод в Одесской области

11 апреля должен пройти аукцион по про продаже «Измаильского винодельческого завода». Стартовая цена предприятия — 35 миллионов 739,8 тысяч гривен. О предстоящей продаже винодельческого завода сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

Надо отметить, что покупателю предприятия достанутся большие активы, кроме того завод имеет и непроизводственную ценность — это местность, где он расположен. Она идеальна для выращивания винограда и производства вина.

Что касается активов, то продают винохранилище, цех переработки винограда, цеха розлива, цех изготовления шампанских вин, склад готовой продукции, выставочный комплекс и административные здания. Общая площадь этих помещений превышает 27 тысяч квадратных метров.

В качестве дополнительной нагрузки новому владельцу достанутся долги по зарплатам. При этом в течение шести месяцев от даты перехода права собственности предприятие не имеет права увольнять сотрудников.

У винзавода богатая история. Он был основан в городе Измаил в 1949 году. Здесь можно производить высококачественные вина и алкогольные напитки, а климатические условия на юге Украины можно сравнить с лучшими винодельческими регионами Европы.

Например, Международная организация виноградарства и виноделия сравнила эту географическую зону с Бордо, Тосканой и Риохой. В Фонде госимущества отметили среди преимуществ завода – полный цикл производства продукции – от лозы до бокала. 

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала про приватизацию двух портов в Одесской области: прибыльного Усть-Дунайского и убыточного Белгород-Днестровского.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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