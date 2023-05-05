Под Одессой выставят на продажу действующее предприятие по разведению рыбы (фоторепортаж)

Региональное отделение «Фонда государственного имущества Украины по Одесской и Николаевской областям» планирует выставить 19 мая на аукцион имущество государственного предприятия «Региональный опытно-экспериментальный комплекс» на берегу Хаджибейского лимана. Об этом сообщил директор регионального отделения Александр Славский.

Продаются 24 здания и сооружения общей площадью 1201,7 квадратного метра, а точнее: состав кормов, инкубационный цех, здания лаборатории, ледника, весовой, гараж, два дома рыбака и т. д.

Также есть объекты инфраструктуры: два навеса, бассейн, скважина, железобетонный причал, дамба гавани порта, дамба, дорожное покрытие, котлован с металлическим приспособлением, шлюз, котлован, изгородь, кормораздатчик.

Стартовая цена лота – 1 миллион 338 тысяч гривен. Находится объект на берегу Хаджибейского лимана в Палиевском заливе возле с. Палиевка Выгоднянской территориальной громады Одесского района.

Как отметил Александр Славский, — «Всего в 7 километрах от трассы Одесса-Киев (возле села Алтестовое). Или всего 40 км от центра города. Хотелось бы, чтобы здесь появилось что-то прекрасное. Может даже какой-то ресторанно-гостиничный комплекс с выловом рыбы или устриц? «.

Основное направление деятельности этого комплекса – морское рыболовство. По состоянию на 31 марта 2023 года долги предприятия достигали 838 тысяч 293,8 гривны, а именно:

по заработной плате – 434 тысячи 163,9 гривны;

в бюджет – 29 тысяч 217,4 гривны;

по страхованию – 374 тысячи 912,5 гривны.

Эти долги победитель аукциона должен будет погасить в течение 6 месяцев, когда станет полновластным собственником имущества. Также новый собственник не должен будет увольнять работников предприятия в течение 6 месяцев.

«Мы не ставим никаких требований именно по целевому использованию объекта. Это значит, что новый собственник может сделать там что-нибудь в рамках украинского законодательства. Может создать там отель, может рыбопитомник, может еще что-то… а может просто купить и сделать себе дачу, а не заниматься бизнесом», — подытожил Александр Славский.

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Фото: Александр Славский, ФГИУ в Одесской области