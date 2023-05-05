Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой выставят на продажу действующее предприятие по разведению рыбы (фоторепортаж)

Под Одессой выставят на продажу действующее предприятие по разведению рыбы (фоторепортаж)

Региональное отделение «Фонда государственного имущества Украины по Одесской и Николаевской областям» планирует выставить 19 мая на аукцион имущество государственного предприятия «Региональный опытно-экспериментальный комплекс» на берегу Хаджибейского лимана. Об этом сообщил директор регионального отделения Александр Славский.

Продаются 24 здания и сооружения общей площадью 1201,7 квадратного метра, а точнее: состав кормов, инкубационный цех, здания лаборатории, ледника, весовой, гараж, два дома рыбака и т. д.

Также есть объекты инфраструктуры: два навеса, бассейн, скважина, железобетонный причал, дамба гавани порта, дамба, дорожное покрытие, котлован с металлическим приспособлением, шлюз, котлован, изгородь, кормораздатчик.

Стартовая цена лота – 1 миллион 338 тысяч гривен. Находится объект на берегу Хаджибейского лимана в Палиевском заливе возле с. Палиевка Выгоднянской территориальной громады Одесского района.

Как отметил Александр Славский, — «Всего в 7 километрах от трассы Одесса-Киев (возле села Алтестовое). Или всего 40 км от центра города. Хотелось бы, чтобы здесь появилось что-то прекрасное. Может даже какой-то ресторанно-гостиничный комплекс с выловом рыбы или устриц? «.

Основное направление деятельности этого комплекса – морское рыболовство. По состоянию на 31 марта 2023 года долги предприятия достигали 838 тысяч 293,8 гривны, а именно:

  • по заработной плате – 434 тысячи 163,9 гривны;
  • в бюджет – 29 тысяч 217,4 гривны;
  • по страхованию – 374 тысячи 912,5 гривны.

Эти долги победитель аукциона должен будет погасить в течение 6 месяцев, когда станет полновластным собственником имущества. Также новый собственник не должен будет увольнять работников предприятия в течение 6 месяцев.

«Мы не ставим никаких требований именно по целевому использованию объекта. Это значит, что новый собственник может сделать там что-нибудь в рамках украинского законодательства. Может создать там отель, может рыбопитомник, может еще что-то… а может просто купить и сделать себе дачу, а не заниматься бизнесом», — подытожил Александр Славский.

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Фото: Александр Славский, ФГИУ в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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