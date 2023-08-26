Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области водоканал загрязнил реку Тилигул и незаконно отбирал воду (видео)

В Одесской области водоканал загрязнил реку Тилигул и незаконно отбирал воду (видео)

В Одесской области коммунальное предприятие «Ананьев-Водоканал» уплатило в госбюджет 244,7 грн за загрязнение реки Тилигул.

В такую сумму экологи оценили ущерб окружающей среде, сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

В ходе плановых и внеплановых проверок 2020-2021 гг инспекторы выявили ряд нарушений законодательства об охране окружающей природной среды, а именно:

  • забор воды из подземных водоносных горизонтов без разрешения на специальное водопользование;
  • сброс сточных вод веществ в реку Тилигул с превышением установленных нормативов.

Работников предприятия привлекли к административной ответственности. Штраф не был уплачен в срок, поэтому инспекция обратилась в суд с иском о взыскании санкций.

По решению Хозяйственного суда Одесской области деньги поступили в бюджет государства.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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