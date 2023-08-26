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На Одещині водоканал забруднив річку Тилігул та незаконно відбирав воду (відео)

На Одещині водоканал забруднив річку Тилігул та незаконно відбирав воду (відео)

На Одещині комунальне підприємство “Ананьєв-Водоканал” сплатило до держбюджету 244,7 грн за забруднення річки Тилігул.

У таку суму екологи оцінили збитки довкіллю, повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

У ході планових та позапланових перевірок 2020-2021 рр. інспектори виявили низку порушень законодавства про охорону навколишнього природного середовища, а саме:

  • забір води із підземних водоносних горизонтів без дозволу на спеціальне водокористування;
  • скидання стічних вод речовин на річку Тилігул з перевищенням встановлених нормативів.

Працівників підприємства притягнули до адміністративної відповідальності. Штраф не було сплачено у строк, тому інспекція звернулася до суду з позовом про стягнення санкцій.

За рішенням Господарського суду Одеської області гроші надійшли до бюджету держави.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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