На Одещині водоканал забруднив річку Тилігул та незаконно відбирав воду (відео)

На Одещині комунальне підприємство “Ананьєв-Водоканал” сплатило до держбюджету 244,7 грн за забруднення річки Тилігул.
У таку суму екологи оцінили збитки довкіллю, повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
У ході планових та позапланових перевірок 2020-2021 рр. інспектори виявили низку порушень законодавства про охорону навколишнього природного середовища, а саме:
- забір води із підземних водоносних горизонтів без дозволу на спеціальне водокористування;
- скидання стічних вод речовин на річку Тилігул з перевищенням встановлених нормативів.
Працівників підприємства притягнули до адміністративної відповідальності. Штраф не було сплачено у строк, тому інспекція звернулася до суду з позовом про стягнення санкцій.
За рішенням Господарського суду Одеської області гроші надійшли до бюджету держави.
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