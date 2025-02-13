Как сообщили накануне в пресс-службе областного Главка Нацполиции, ребенка доставили из дома в реанимационное отделение местной больницы, где он скончался, не приходя в сознание.

Предварительно правоохранители установили, что утром 36-летняя мать малыша ушла на работу, оставив его на троих старших детей 15-ти, 14-ти и 11-ти лет. Когда мальчик проснулся, ему стало плохо, о чем старшие дети сообщили по телефону матери. Она вызвала скорую, ребенка госпитализировали, но, к сожалению, не спасли.

По словам женщины, в декабре сын сильно травмировался, упав со стола, и попал в Одесскую областную детскую больницу с многочисленными ушибами и кровоизлиянием. Из больницы ребенка выписали на амбулаторное лечение. Но сообщение по данному факту в полицию не поступало. Ранее семья в поле зрения стражей порядка и соцслужб не попадала.

Начато криминальное производство по статье «Умышленное убийство». Тело мальчика направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Продолжается следствие.

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