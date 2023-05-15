В Одесской области в пяти районах прощаются с погибшими защитниками Украины

Сразу в 5 районах Одесской области — Березовском, Одесском, Подольском, Белгород-Днестровском и Измаильском провожали в последний путь Героев, отдавших свою жизнь за независимость Украины.

В пгт Ивановка Березовского района 13 мая простились с 29-летним военным Лысым Александром Владимировичем. Мужчина погиб на Донбассе, у него остался сын.

Александр ушел на фронт в марте 2022 года. Погиб в Донецкой области в результате полученных ранений. В последний путь воина провожали в родной Ивановке сотни жителей живым коридором со слезами и на коленях.

Во время выполнения боевого задания в Бахмутском районе Донецкой области погиб защитник Украины Солоненко Дмитрий Алексеевич, житель Нерубайской территориальной громады Одесского района. Прощались жители громады с бойцом 13 мая в с. Катакомбы.

Прощались с Защитником в Подольской городской громаде Подольского района. Там 9 мая 2023 года остановилось сердце Голинского Виктора Владимировича. Герою было всего 45 лет. 13 мая парняпровести Героя в последний путь пришли самые родные люди, друзья, побратимы.

В Подольском районе хоронили еще одного Защитника Украины. На этот раз печальная весть всколыхнула Балтскую городскую громаду, где прощались с пограничником Дорошенко Максимом Владимировичем. В ходе вражеского артиллерийского обстрела в районе села Чернобаевка Херсонской области 6 мая во время выполнения боевых задач погиб Герой-пограничник и водитель-фельдшер Максим Дорошенко.

У погибшего остались родители, брат, жена и сын 6 лет. Хоронили Героя в с. Лесничевка Балтской громады.

Еще одного Защитника Украины провожали 15 мая жители села Приморское Сергеевской территориальной громады Белгород-Днестровского района — солдата Базиленко Евгения Борисовича. Сердце солдата перестало биться 7 мая 2023 г. возле населенного пункта Семеновка, Донецкой области. Парню было всего 34 года.

Во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Курдюмовка Бахмутского района Донецкой области 11 мая погиб житель села Первомайское Сафьяновской громады Измаильского района Артем Кваша. Будут провожать парня в последний пусть жители громады 16 мая в с. Первомайское.

Лучшие сыновья и дочери Украины отдают свою жизнь за независимость Украины! Ни имя Героя не будет забыто! Вечная слава Героям Украины!

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Фото: пресслужбы Сафьяновской, Ивановской, Сергеевской, Подольской, Нерубайской и Балтской громад Одесской области