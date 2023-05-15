Война, 446-й день: очередная атака боевыми дронами и большие потери врага

Сегодня, 15 мая 2023 года, начались четыреста сорок шестой день широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. О ситуации на фронте и потерях врага доложили в Генштабе ВСУ.
Сегодня ночью, в очередной раз, российские террористы атаковали Украину ударными дронами-камикадзе «Shahed». Информация о последствиях этой атаки уточняется.
За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных ударов, в частности, по городам Харьков, Константиновка и поселку Золочев. Кроме того, нанес 41 авиационный удар и совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Действия наших военных на разных направлениях
- Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – произошло 46 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
- На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружена.
- На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Горск, Леоновка, Поповка Черниговской области; Волфине, Садки, Могрица Сумской области, а также Александровка и Старица Харьковской области.
- На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Синьковки. Нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Ольшана и Кисловка. Артиллерийские и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Тополе, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Западное, Кондрашовка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.
- На Лиманском направлении враг наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ямполь, Диброва, Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке Луганской области, Белогоровке, Верхнекаменному Спорному и Берестову Донецкой области.
- На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григоровка, Богдановка и Предтечино. Нанес авиационных ударов возле Ивановского и Ступочек. От вражеских обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Красное, Константиновка, Дружба, Северное, Торецк, Шумы Донецкой области.
- На Авдеевском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Новокалинового и Авдеевки, осуществил обстрелы населенных пунктов Степное, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловка Донецкой области.
- На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеские обстрелы подверглись н. п. в Красногоровке, Георгиевке, Победе и Новомихайловке Донецкой области.
- На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Кизомис и Станислав Херсонской области. Между тем, совершил обстрелы около 40 населенных пунктов. Это, в частности, Времивка, Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Веселое, Львове, Антоновка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и Херсон.
Потери врага
Противник и дальше пытается восполнять потери в живой силе за счет принудительной мобилизации на временно захваченных территориях Украины. Так, в ряде населенных пунктов Херсонской области отмечаются факты насильственного задержания мужчин, ранее отказавшихся от украинского гражданства в пользу российского. После задержания, в ходе первой учредительной беседы, оккупанты требуют от таких граждан неправомерное денежное вознаграждение за отсрочку от мобилизации. Лица, отказывающиеся от уплаты взятки, или не имеющие необходимой суммы средств, оккупанты отправляют в полевых лагерей для прохождения ускоренного курса общевойсковой подготовки. После этого указанные лица попадают в населенные пункты, граничащие с линией боевого столкновения.
Авиация Сил обороны в сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также нашими защитниками сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА типа «Орлан-10» и уничтожены БПЛА «Supercam».
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и 7 важных целей противника.
Больше подробностей о потерях врага – в инфографике: