Война, 446-й день: очередная атака боевыми дронами и большие потери врага

За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных ударов, в частности, по городам Харьков, Константиновка и поселку Золочев. Кроме того, нанес 41 авиационный удар и совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Сегодня ночью, в очередной раз, российские террористы атаковали Украину ударными дронами-камикадзе «Shahed». Информация о последствиях этой атаки уточняется.

Действия наших военных на разных направлениях

Потери врага

Противник и дальше пытается восполнять потери в живой силе за счет принудительной мобилизации на временно захваченных территориях Украины. Так, в ряде населенных пунктов Херсонской области отмечаются факты насильственного задержания мужчин, ранее отказавшихся от украинского гражданства в пользу российского. После задержания, в ходе первой учредительной беседы, оккупанты требуют от таких граждан неправомерное денежное вознаграждение за отсрочку от мобилизации. Лица, отказывающиеся от уплаты взятки, или не имеющие необходимой суммы средств, оккупанты отправляют в полевых лагерей для прохождения ускоренного курса общевойсковой подготовки. После этого указанные лица попадают в населенные пункты, граничащие с линией боевого столкновения.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также нашими защитниками сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА типа «Орлан-10» и уничтожены БПЛА «Supercam».

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и 7 важных целей противника.

Больше подробностей о потерях врага – в инфографике: