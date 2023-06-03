В Одесской области стартовал пилотный проект от МВД: где сдавать экзамены водителям

1 июня Одесская область присоединилась к пилотному проекту работы новой системы получения водительского удостоверения. Теперь теоретическая и практическая часть экзамена будет проводиться под наблюдением видеокамер.

С 1 июня, с началом работы новой системы получения водительского удостоверения, в Одесской области заработали четыре «экзаменационных хаба» для будущих водителей, сообщают в полиции:

№5143, что в Белгород-Днестровском, на улице Гагарина, 4;

№5144, что в Измаиле, на проспекте Независимости, 362;

№ 5149 в Подольске, на улице Соборная, 202 Б;

№5154, что в Одессе, на улице Аэропортовская, 27/1.

В полиции объяснили, что сейчас речь не идет о сокращении количества сервисных центров МВД. Остальные девять сервисных центров МВД Одесской области не закрываются, а будут продолжать предоставлять услуги по регистрации-перерегистрации транспортных средств, будут заниматься обменами и восстановлениями водительских удостоверений, выдачей государственных номерных знаков, их ответственным хранением и т.д. Но при реализации пилотного проекта сдача экзаменов в других ТСЦ области будет приостановлена.

Отмечается, что экзаменационные классы для проверки теоретических знаний в четырех территориальных сервисных центрах области оборудовали системами перекрестной видеофиксации с записью звука, что делает невозможным существование в классе «слепых» зон и вмешательство в теоретический экзамен посторонних лиц.

Отмечается, что изменений в теоретической подготовке будущих водителей в рамках этого проекта не будет. И о порядке самих экзаменов для людей ничего не меняется. Неограниченное количество попыток сдать тесты на знание ПДД в течение года тоже остается.

В полиции добавляют, что в Белгород-Днестровском, Измаильском и Подольском сервисных центрах МВД экзаменаторы могут принимать экзамены на четырех автомобилях, в Одессе есть пять автомобилей для сдачи экзаменов. Они оснащены камерами с углом обзора 360° и фиксацией звука в салоне. Камера в салоне будет фиксировать положение рук и ног кандидата в водителе, рук и ног экзаменатора сервисного центра.

Также правоохранители отмечают, что у будущих водителей появится больше инструментов для апелляции решения экзаменатора, а срок получения видеозаписи на его обжалование будет продлен до 30 дней. Уменьшение количества автошкол не предполагается. Все они частные и действуют обособленно от сервисных центров МВД.

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