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В Одесской области сосед убил соседа из-за старой электроники

В Одесской области сосед убил соседа из-за старой электроники

В Килии соседи поругались из-за DVD-плеера. Дело закончилось поножовщиной и смертью одног из них.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские задержали жителя Килии по подозрению в убийстве соседа. Он не захотел возвращать соседу DVD-плеер и во время словесного конфликта убил того, ударив ножом в грудь.

Событие произошло в субботу вечером по месту жительства фигуранта. Полицейские установили, что мужчина пришел к знакомому, с которым жил по соседству, якобы унести подаренный DVD-плеер. Владелец домовладения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не захотел возвращать подарок, начал ссориться, а затем достал нож и ударил им товарища в грудную клетку. Тот от полученного ранения скончался.

Следователи изъяли с места происшествия орудие преступления. Правонарушителю сообщили о подозрении в умышленном убийстве, предусмотренном ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Ее санкция влечет наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Сейчас подозреваемый в изоляторе временного содержания, правоохранители хлопочут об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что на поселке Котовского мать убила своего сына.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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