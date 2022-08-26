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Полиция разыскала убийцу женщины, чье обнаженное тело нашли на свалке

Полиция разыскала убийцу женщины, чье обнаженное тело нашли на свалке

24 августа на одесском мусорном полигоне обнаружили тело обнаженной женщины. Буквально за сутки правоохранителя опознали жертву и задержали подозреваемого в ее убийстве.

Подробности преступления сообщили в полиции Одесской области.

Покойницу обнаружили на свалке в Дальницком карьере, куда ее вывезли вместе с мусором. Утром 24 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на свалке под Одессой обнаружили тело обнаженной женщины.

За дело сразу взялись оперативники уголовного розыска. Розыскники провели ряд мер по установлению личности погибшей и причастного к его смерти. На следующий день они выяснили следующее.

44-летний житель Суворовского района Одессы на почве ревности устроил ссору со своей 47-летней сожительницей. Разговор перерос в драку, и мужчина жестоко избил женщину. К утру он обнаружил, что потерпевшая не подает признаков жизни, поэтому, чтобы скрыть следы преступления, положил тело в сумку и вынес в мусорный бак. Оттуда покойницу впоследствии унес мусоровоз.

Злоумышленник был задержан по месту жительства. Своей причастности к смерти женщины от опровергать не стал.

Фигуранту сообщили о подозрении в умышленном убийстве, предусмотренном ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Правонарушителю грозит лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет. Следствие продолжается.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что два разбойника ворвались в квартиру к женщине.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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