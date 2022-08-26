Полиция разыскала убийцу женщины, чье обнаженное тело нашли на свалке

24 августа на одесском мусорном полигоне обнаружили тело обнаженной женщины. Буквально за сутки правоохранителя опознали жертву и задержали подозреваемого в ее убийстве.

Подробности преступления сообщили в полиции Одесской области.

Покойницу обнаружили на свалке в Дальницком карьере, куда ее вывезли вместе с мусором. Утром 24 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на свалке под Одессой обнаружили тело обнаженной женщины.

За дело сразу взялись оперативники уголовного розыска. Розыскники провели ряд мер по установлению личности погибшей и причастного к его смерти. На следующий день они выяснили следующее.

44-летний житель Суворовского района Одессы на почве ревности устроил ссору со своей 47-летней сожительницей. Разговор перерос в драку, и мужчина жестоко избил женщину. К утру он обнаружил, что потерпевшая не подает признаков жизни, поэтому, чтобы скрыть следы преступления, положил тело в сумку и вынес в мусорный бак. Оттуда покойницу впоследствии унес мусоровоз.

Злоумышленник был задержан по месту жительства. Своей причастности к смерти женщины от опровергать не стал.

Фигуранту сообщили о подозрении в умышленном убийстве, предусмотренном ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Правонарушителю грозит лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет. Следствие продолжается.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что два разбойника ворвались в квартиру к женщине.

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