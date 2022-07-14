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В Большом Дальнике мужчина застрелил юношу за слишком громкий отдых

В Большом Дальнике мужчина застрелил юношу за слишком громкий отдых

В Одесской области полицейские задержали 53-летнего мужчину по подозрению в убийстве 19-го парня.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Украины в Одесской области.

Подозреваемый выстрелил из охотничьего нарезного карабина в грудь 19-летнему парню, когда компания молодых людей громко отдыхала по соседству.

Трагедия произошла в селе Большой Дальник, куда потерпевший приехал к местным товарищам. Сосед сделал замечания молодым людям о нарушении тишины и между ними началась ссора. Возмущенный мужчина выстрелил из охотничьего нарезного карабина в сторону одного из гостей соседа, пуля попала ему в грудную клетку.

Одессит скончался на месте, а правонарушитель с оружием закрылся в доме. После переговоров с полицейскими тот согласился выйти к стражам порядка.

На месте тут же провели обыск в доме правонарушителя, изъяли оружие, более 30 патронов и другие вещественные доказательства.

Теперь мужчину обвиняют в умышленном убийстве (ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины). За совершенное мужчине может грозить лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Недавно»Одесская Жизнь» писала, что мужчина зарезал пассажира маршрутки за просьбу говорить потише.

Ранее мы рассказывали, что мужчина сделал замечание водителю припарковавшегося у его дома авто. И был за это расстрелян пассажиром машины.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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