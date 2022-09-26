Новости Одессы и Одесской области

На поселке Котовского мать убила своего сына

На поселке Котовского мать убила своего сына

В Одессе полицейские задержали 59-летнюю женщину по подозрению в убийстве сына.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Во время семейного конфликта, вспыхнувшего из-за пьянства убитого, мать ударила его ножом в спину.

Это произошло в ночь на 26 сентября в одной из квартир в многоэтажке по проспекту Добровольского.

Хозяйка дома пояснила, что ее 41-летний сын устроил ссору, начал оскорблять мать, обвиняя ее в том, что она спрятала от него бутылку водки, чтобы не пил. В разгар конфликта женщина схватила кухонный нож и ударила им сына в спину. От полученного ранения тот скончался.

С места совершения преступления полицейские изъяли нож и другие вещи, представляющие интерес для следствия. Вещественные доказательства они направили на экспертизу.

Одесситка в содеянном признается. Ее подозревают в умышленном убийстве. Это преступление предусмотрено ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

тело сына убитого матерью

нож которым мать убила сына

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Редакция ПРОФИЛЬ

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