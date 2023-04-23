На мосту через Хаджибейский лиман начнут взвешивать фуры в движении

С понедельника, 24 апреля 2023 года, на мосту через Хаджибейский лиман на трассе Одесса – Киев полноценно заработает система взвешивания в движении WIM (Weigh-in-Motion). Сертификация системы уже завершена, сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Система Weigh-in-Motion круглосуточно мониторит нагрузку на дорогу. Специальные датчики фиксируют параметры транспортного средства – вес, габариты, скорость, номерные знаки. Основная ее цель – автоматически фиксировать нарушение грузовиками габаритно-весовых ограничений.

«Без надлежащего контроля над перегрузкой, дорожное покрытие разрушается, появляется колейность, ямы и выбоины. Система не только фиксирует перегрузку, но и структурирует данные о трафике на конкретных участках автомобильных дорог», – поясняют в Службе восстановления и развития инфраструктуры.

За нарушение габаритно-весовых норм действуют следующие штрафы:

от 5% до 10% – 8500 грн;

от 10% до 20% – 17000 грн;

от 20% до 30% – 34000 грн;

более 30 % установленной нормы – 51000 грн.

Кроме моста через Хаджибейский лиман, система WIM установлена в Одесской области еще на двух трассах: на автодороге Одесса – Белгород-Днестировский – Монаши вблизи села Шабо и на КПП «Августовское» – Тарутино – Арциз – Сарата возле Сараты.

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Фото Облавтодора