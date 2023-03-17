Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области схватили российского коллаборанта-тюремщика 

В Одесской области схватили российского коллаборанта-тюремщика 

Мужчина пошел работать надзирателем в Херсонскую колонию, когда этот город захватили российские агрессоры. А после освобождения Херсона “залег на дно” в Одесской области.

В сообщении одесской областной прокуратуры сказано, что удалось разоблачить экс сотрудника херсонской колонии, который перешел на сторону россии.

Мужчина после захвата Херсона перешел на сторону России и начал сотрудничать с оккупационными властями. Он добровольно согласился служить в незаконно созданной «ИК «Северная исправительная колония (№90)» в должности младшего инспектора отдела охраны с присвоением так называемого «специального звания младшего сержанта внутренней службы».

Херсонец охранял помещения и периметр колонии, зарплату за работу получал в рублях.

Обнаружили беглеца в одном из сел в Одесской области, куда тот сбежал во время наступления ВСУ на Юге Украины.

Ему объявили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины (государственная измена). За это может грозить от 12 до 15 лет за решеткой. В настоящее время подозреваемого содержат под стражей без определения размера залога.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что одессит искал цели для российских ракет в родном городе.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить