В Одесской области схватили российского коллаборанта-тюремщика 

Мужчина пошел работать надзирателем в Херсонскую колонию, когда этот город захватили российские агрессоры. А после освобождения Херсона “залег на дно” в Одесской области.

В сообщении одесской областной прокуратуры сказано, что удалось разоблачить экс сотрудника херсонской колонии, который перешел на сторону россии.

Мужчина после захвата Херсона перешел на сторону России и начал сотрудничать с оккупационными властями. Он добровольно согласился служить в незаконно созданной «ИК «Северная исправительная колония (№90)» в должности младшего инспектора отдела охраны с присвоением так называемого «специального звания младшего сержанта внутренней службы».

Херсонец охранял помещения и периметр колонии, зарплату за работу получал в рублях.

Обнаружили беглеца в одном из сел в Одесской области, куда тот сбежал во время наступления ВСУ на Юге Украины.

Ему объявили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины (государственная измена). За это может грозить от 12 до 15 лет за решеткой. В настоящее время подозреваемого содержат под стражей без определения размера залога.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что одессит искал цели для российских ракет в родном городе.

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