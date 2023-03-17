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Одессит искал цели для российских ракет в родном городе

Одессит искал цели для российских ракет в родном городе

В Одессе СБУ задержала вражеского информатора, корректировавшего ракетные удары по городу и региону.

Об этом сообщили в Службе Безопасности Украины.

Выйти на агента и разоблачить его помогли киберспециалисты СБУ.

Мужчина скрыто собирал информацию о местах дислокации подразделений Сил обороны и стратегически важных объектах транспортной инфраструктуры на территории региона.

После обстрелов информатор выезжал на места и фиксировал «результаты» российских воздушных атак, потом посылал информацию врагу для дальнейшей корректировки повторных ударов по Одессе.

Взаимодействие с россиянами проходило таким образом: агент полученные сведения передавал отдельным рашистским «военным корреспондентам», а уже те информировали о собранных им сведениях спецслужбы государства-агрессора.

Для связи использовали анонимный чат в запрещенной в Украине соцсети Вконтакте.

Вражеского приспешника задержали при попытке передать очередную партию секретных сведений в россию.

Российским агентом оказался одессит, поддерживающий вооруженную агрессию россии и оправдывающий военные преступления рашистов.

Во время обыска по месту жительства фигуранта обнаружен компьютер с поличным — переписками с представителями российских спецслужб.

компьютер российского агента

На компьютере подозреваемого нашли доказательства его работы на россию.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Наказание по ней — лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.  

Часть 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины — несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения.

советская символика

Еще российский агент в Одессе фанател от «совка».

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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