В Одесской области ремонтируют мост: где возможны заторы?

Сегодня, 18 сентября, на участке трассы Одесса – Рени пройдут аварийно-ремонтные работы. Водителей предупреждают о возможном осложнении движения.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Известно, что аварийно-ремонтные работы будут выполняться с 6 часов утра 18 сентября на мосту, находящемся возле с.Николаевка-Новороссийская на 97 км автомобильной дороги М-15 Одесса-Рени (на Бухарест).

В этой связи на время проведения работ весь транспортный поток в направлении города Измаил будет перенаправлен на временный объезд, находящийся рядом с местом выполнения аварийных работ. Из-за этого возможно усложнение движения на данном участке трассы М-15.

Напомним, международную трассу Одесса-Рени расширят, на ней обустроят места для отстоя транспорта.

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