На Одещині ремонтують міст: де можливі затори?

Сьогодні, 18 вересня, на ділянці траси Одеса – Рені проводяться аварійно-ремонтні роботи. Водіїв попереджають про можливе ускладнення руху.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Відомо, що аварійно-ремонтні роботи виконуватимуться з 6-ї години ранку 18 вересня на мосту, що знаходиться біля с.Миколаївка-Новоросійська на 97 км автомобільної дороги М-15 Одеса-Рені (на Бухарест).

У зв’язку з цим на час проведення робіт весь транспортний потік у напрямку міста Ізмаїл буде перенаправлений на тимчасовий об’їзд, що знаходиться поруч із місцем виконання аварійних робіт. Через це можливе ускладнення руху на даній ділянці траси М-15.

Нагадаємо, міжнародну трасу Одеса-Рені розширять, на ній облаштують місця для відстою транспорту.

Читайте також: