Новости Одессы и Одесской области

Одессит за рекордную сумму денег изготовлял документы для уклониста (фото)

Одессит за рекордную сумму денег изготовлял документы для уклониста (фото)

В Одессе разоблачен местный житель, который за 20 тысяч долларов США собирался на заказ изготовить документы о непригодности к военной службе. Сделать он это должен был через знакомого в ТЦК и СП.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

По данным следствия, подозреваемый пообещал военнообязанному за 20 000 долларов США помощь в изготовлении документов о непригодности к военной службе. Для этого он собирался воспользоваться знакомством в районном ТЦК и СП г. Одессы.

Затримання хабарника

При этом горе-бизнесмен угрожал, что в противном случае документы призывника по состоянию здоровья в военкомате рассматриваться не будут.

Правоохранители задержали мужчину при получении им неправомерных средств.

затримання хабарника

Одесситу сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды для себя, и за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, —

говорится в сообщении Одесской облпрокуратуры.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, сообщили в прокуратуре.

Следствие продолжается. Устанавливается полный круг участников, причастных к схеме незаконного заработка.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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