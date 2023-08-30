Одессит за рекордную сумму денег изготовлял документы для уклониста (фото)

В Одессе разоблачен местный житель, который за 20 тысяч долларов США собирался на заказ изготовить документы о непригодности к военной службе. Сделать он это должен был через знакомого в ТЦК и СП.
Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.
По данным следствия, подозреваемый пообещал военнообязанному за 20 000 долларов США помощь в изготовлении документов о непригодности к военной службе. Для этого он собирался воспользоваться знакомством в районном ТЦК и СП г. Одессы.
При этом горе-бизнесмен угрожал, что в противном случае документы призывника по состоянию здоровья в военкомате рассматриваться не будут.
Правоохранители задержали мужчину при получении им неправомерных средств.
Одесситу сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды для себя, и за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, —
говорится в сообщении Одесской облпрокуратуры.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, сообщили в прокуратуре.
Следствие продолжается. Устанавливается полный круг участников, причастных к схеме незаконного заработка.
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