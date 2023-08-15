Новости Одессы и Одесской области

В Одессе руководитель общественной организации помогал «уклонистам»

В Одессе руководитель общественной организации помогал «уклонистам»

В Одессе задержан руководитель общественной организации, который за 8000 долларов США помогал уклоняться от призыва мужчинам. Об этом 14 августа 2023 сообщили в департаменте стратегических расследований Нацполиции Украины.

Мужчину задержали в центре города во время получения денег. По данным полиции, он обещал повлиять на должностных лиц одного из военкоматов, чтобы снять с военного учета человека по состоянию здоровья.

уклонисты полиция

Руководитель общественной организации задержан. Ему сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и злоупотреблении влиянием.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, чтосемь мужчин в Одесской области планировали незаконно пересечь границу и попасть в Молдову. Мужчин задержали в 2 км от границы с соседним государством

Фото: НПУ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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