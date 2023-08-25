В Одессе сотрудник военкомата помог более 100 «уклонистам» уехать за границу

В Одессе задержан сотрудник военно-врачебной комиссии одного из одесских войскоматов (районный территориальный центр комплетки и социальной поддержки, РТЦКСП). Его подозревают в организации схемы по изготовлению документов для уклонения от военной службы более ста человек. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора (ГПУ).

К схеме были привлечены сотрудник ВЛК, столичный адвокат и еще два человека, уточнили в прокуратуре. Изготовление документов обошлось в 10 000 долларов США с человека.

Мужчин, желавших уклониться от призыва по состоянию здоровья, отправляли на прохождение медкомиссии в Одессу, после чего они получали документ, с которым могли свободно пересечения границы.

По предварительной информации, только в указанном РТЦК г. Одесса, услугами участников схемы могли воспользоваться более 100 мужчин призывного возраста. Правоохранители провели обыски в служебных помещениях РТЦК и СП города Одессы и по местам жительства, в ходе которых выявлены доказательства противоправной деятельности.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Участникам «схемы» грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, чтово время проверки образа жизни заместителя начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки — начальника сектора комплектования Одесского областного ТЦК Дениса Галушка Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило признаки незаконного обогащения на 14 миллионов гривен.

Фото: ГПУ