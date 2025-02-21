Как сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа, в октябре 2024 года в результате очередной российской воздушной атаки был нанесен значительный ущерб припортовой инфраструктуре Одесской области. Среди наиболее серьезных последствий — утечка более 125 тонн подсолнечного масла в Сухой лиман.

Но собрать необходимые материалы для полного анализа и расчета ущерба водным ресурсам удалось только сейчас, что позволило оценить истинные масштабы экологического ущерба.

Экологи подсчитали: общая сумма ущерба составляет 10,9 миллиардов гривен.

“Такие масштабные аварии подчеркивают важность превентивных мер. Украинские предприятия, особенно те, которые работают с потенциально опасными веществами, должны уделять больше внимания эффективным механизмам предотвращения экологических последствий в условиях войны, что поможет минимизировать риски для окружающей среды”, — отметили в экоинспекции.

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