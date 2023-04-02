В Одесской области проводят в последний путь двух морских пехотинцев

В Ананьевской территориальной громаде в Одесской области простятся сразу с двумя воинами—морпехами: Денисом Щербаковым и Юрием Вдовиным.

Об этом сообщили на странице громады в Facebook.

С Денисом Щербаковым, старшим матросом, будут прощаться сегодня, 2 апреля. Военный умер в больнице в результате тяжелых ранений, полученных в ДТП.

Юрия Вдовина, мастер-сержанта десантно-штурмовой роты морской пехоты, проведут в последний путь 4 апреля. Военный погиб 25 марта вблизи Марьинки Донецкой области.

Воин защищал Украину еще во время первой фазы российской агрессии в 2014 году. И после полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года снова вступил в ряды ВСУ.