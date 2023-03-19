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На фронте погибли два одесских терробороновца

На фронте погибли два одесских терробороновца

Два воина из 126-й отдельной бригады территориальной обороны города Одесса погибли в боях с российскими захватчиками. О гибели Николая Курдогло и Игоря Балмагия сообщили 19 марта на странице подразделения в Facebook.

В сообщении побратимов погибших воинов сказано, что оба они погибли при выполнении боевых заданий.

Прощание с 26-летним младшим сержантом Игорем Балмагией с позывным «Фаст» прошло 19 марта в Одессе.

Игорь Балмагмия

О дате похорон 32-летнего старшего солдата Николая Курдогло обещают сообщить дополнительно.

Николай Курдогло

Ранее “Одесская Жизнь” писала о том, что на российско-украинской войне погибли старший лейтенант Виталий Осипчук и солдат Александр Костенко из 126-ти отдельной бригады терробороны г. Одесса.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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