На фронте погибли два одесских терробороновца

Сегодня 9 лет как россия аннексировала украинский Крым Сегодня, 18 марта, ровно 9 лет с момента совершения россией международного преступления: незаконного включения в состав рф ранее оккупированного украинского Крыма и города Севастополя. Оправдать агрессию против суверенной независимой Украины и захват ее территорий москва попыталась с помощью имитации «волеизъявления» населения Крыма в ходе фейкового «референдума», который проходил 16 марта. В то же время крымчанам не предоставили никакого выбора, а голосование проходило в прямом смысле слова под дулами автоматов. ПОДРОБНЕЕ

Будет ли в Одессе в этом году курортный сезон? Особых изменений по сравнению с прошлым годом в Одессе не будет — полноценный курортный сезон открывать не станут: опасность от обстрелов и морских мин не стала меньше. ПОДРОБНЕЕ