На Одещині проведуть в останню путь загиблого бійця “Азову”

Мешканці Білгорода-Дністровського завтра, 23 листопада, попрощаються із загиблим на фронті захисником України Романом Леонідовичем Драгушем.
Про це повідомляють на сторінці Білгород-Дністровської міськради.
У повідомленні йдеться, що молодший сержант 12-ї бригади “Азов” НГУ загинув 13 листопада 2023 року. Він віддав своє життя під час проведення наступальних дій біля населеного пункту Діброва Сєверодонецького району на Луганщині.
Роману назавжди залишиться 39 років.
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У загиблого героя залишилися дружина та двоє дітей
Білгород-Дністровська міська рада висловлює щирі співчуття родині, близьким та побратимам загиблого.
Також мешканцям міста та громади повідомляють, що завтра 23 листопада, о 10:00 відбудеться прощання із загиблим захисником України за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Михайлівська, 56.