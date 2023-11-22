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На Одещині проведуть в останню путь загиблого бійця “Азову”

На Одещині проведуть в останню путь загиблого бійця “Азову”

Мешканці Білгорода-Дністровського завтра, 23 листопада, попрощаються із загиблим на фронті захисником України Романом Леонідовичем Драгушем.

Про це повідомляють на сторінці Білгород-Дністровської міськради.

У повідомленні йдеться, що молодший сержант 12-ї бригади “Азов” НГУ загинув 13 листопада 2023 року. Він віддав своє життя під час проведення наступальних дій біля населеного пункту Діброва Сєверодонецького району на Луганщині.

Роману назавжди залишиться 39 років.

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У загиблого героя залишилися дружина та двоє дітей

Білгород-Дністровська міська рада висловлює щирі співчуття родині, близьким та побратимам загиблого.

Також мешканцям міста та громади повідомляють, що завтра 23 листопада, о 10:00 відбудеться прощання із загиблим захисником України за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Михайлівська, 56.

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