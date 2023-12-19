В Одесской области проведут в последний путь 23-летнего защитника

Об этом сообщают на facebook-странице Балтской городской территориальной громады.

Погибший Дмитрий Якушев был из села Белино. А совсем недавно – 21 октября, ему исполнилось только 23.

Односельчане Дмитрия пишут в соцсетях, что прощание в родном селе с ним состоится завтра, 20 декабря 2023 года, в 10:30 утра в с. Белино по ул. Леонида Кныша, 3.

Прошу всех неравнодушных жителей встретить Героя живым коридором от въезда в деревню до дома погибшего. Память и вечная Слава нашему защитнику! —

пишет землячка погибшего героя.

Как сообщают на странице балтского общества, в 12 часов состоится прощание с героем на центральной площади города Балта.

Также, в связи с потерей достойного сына Украины, 20 декабря в Балтской громаде объявлены днем ​​траура:

Просьба приспустить флаги на зданиях и учреждениях, избегать развлечений и громкой музыки. Честь и слава Герою! И вечная память.