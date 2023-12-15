Одесщина потеряла защитника: в Сафьяновской громаде объявлен День траура

За свободу и независимость Украины отдал свою жизнь житель села Первомайское Измаильского района Геннадий Иванов. Завтра, 16 декабря, Героя живым коридором будут встречать земляки.
Об этом сообщили в Сафьяновской громаде.
Водитель-машинист экскаватора инженерно-саперной роты, солдат Геннадий Иванов погиб восьмого декабря вблизи населенного пункта Орлянское Купянского района Харьковской области.
14 декабря погибшего воина, вернувшегося домой на щите живым коридором на въезде в Измаил встречали горожане.
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Завтра, 16 декабря, в 10:00 воина встретят живым коридором в родном селе Первомайское. Похоронят Героя на местном кладбище.
16 декабря на территории громады объявлен День траура.