Одесщина потеряла защитника: в Сафьяновской громаде объявлен День траура

Нашим бойцам на самом горячем направлении срочно нужен Мавик: открыт сбор Нашим защитникам в Авдеевке срочно нужен дрон Мавик. Объявленный волонтерами несколько недель назад сбор на квадракоптер застыл и не двигается. А «птичка» нужна им здесь и сейчас. Осталось собрать еще 64,5 тысяч гривен. ПОДРОБНЕЕ

Из-за обстрелов дунайских портов россию исключили из международной организации Россию лишают членства в Дунайской комиссии из-за ее ракетных и дроновых ударов по Нижнему Дунаю в Украине. Такое решение комиссия приняла на 100 юбилейном заседании под председательством Украины. ПОДРОБНЕЕ