На Одещині проведуть в останню путь 23-річного захисника

Завтра Балтська громада попрощається з 23-річним захисником України – Дмитром Олександровичем Якушевим, який віддав своє життя за свободу і незалежність нашої держави.
Про це повідомляють на facebook-сторінці Балтської міської територіальної громади.
Загиблий Дмитро Якушев був з села Білине. А зовсім нещодавно – 21 жовтня, йому виповнилося лише 23.
Односельці Дмитра пишуть в соцмережах, що прощання у рідному селі з ним відбудеться завтра, 20 грудня 2023 року, о 10:30 ранку в с. Білине по вул. Леоніда Книша, 3.
Прошу всіх небайдужих жителів зустріти Героя живим коридором від в’їзду в село до оселі загиблого. Пам’ять і вічна Слава нашому захиснику! –
пише землячка загиблого героя.
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Як повідомляють на сторінці балтської громади, о 12 годині відбудеться прощання з героєм на центральній площі міста Балта.
Також, у зв’язку з втратою гідного сина України, 20 грудня в Балтській громаді оголошено днем жалоби:
Прохання приспустити прапори на будівлях і установах, уникати розваг і гучної музики.
Честь і слава Герою! І вічна пам’ять.