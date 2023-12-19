На Одещині проведуть в останню путь 23-річного захисника

Про це повідомляють на facebook-сторінці Балтської міської територіальної громади.

Загиблий Дмитро Якушев був з села Білине. А зовсім нещодавно – 21 жовтня, йому виповнилося лише 23.

Односельці Дмитра пишуть в соцмережах, що прощання у рідному селі з ним відбудеться завтра, 20 грудня 2023 року, о 10:30 ранку в с. Білине по вул. Леоніда Книша, 3.

Прошу всіх небайдужих жителів зустріти Героя живим коридором від в’їзду в село до оселі загиблого. Пам’ять і вічна Слава нашому захиснику! –

пише землячка загиблого героя.

Як повідомляють на сторінці балтської громади, о 12 годині відбудеться прощання з героєм на центральній площі міста Балта.

Також, у зв’язку з втратою гідного сина України, 20 грудня в Балтській громаді оголошено днем жалоби:

Прохання приспустити прапори на будівлях і установах, уникати розваг і гучної музики. Честь і слава Герою! І вічна пам’ять.