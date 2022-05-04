В Одесской области простились с погибшим спецназовцем

Житель села Першотравневое Александр Пархоменко погиб 30 апреля в бою на Донбассе. Воину было 22 года.
Об этом сообщило Лиманское агентство новостей.
В сообщении сказано Александр Пархоменко погиб при защите Украины 30 апреля 2022 года. Он получил ранения несовместимые с жизнью.
В 2020 году Александр был призван на срочную службу в Национальную гвардию Укрианы, был участником антитеррористической операции и имел звание участника боевых действий.
С момента начала российского вторжения он находился в самых горячих точках: в г. Мелитополь, в Запорожской и Донецкой областях. В последнее время Александр находился в составе диверсионно-разведывательной группы одного из украинских подразделений специального назначения.
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