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В Одесской области простились с погибшим спецназовцем

В Одесской области простились с погибшим спецназовцем

Житель села Першотравневое Александр Пархоменко погиб 30 апреля в бою на Донбассе. Воину было 22 года.

Об этом сообщило Лиманское агентство новостей.

В сообщении сказано Александр Пархоменко погиб при защите Украины 30 апреля 2022 года. Он получил ранения несовместимые с жизнью.

В 2020 году Александр был призван на срочную службу в Национальную гвардию Укрианы, был участником антитеррористической операции и имел звание участника боевых действий.

С момента начала российского вторжения он находился в самых горячих точках: в г. Мелитополь, в Запорожской и Донецкой областях. В последнее время Александр находился в составе диверсионно-разведывательной группы одного из украинских подразделений специального назначения.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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