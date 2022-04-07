В Одесской области простились с нацгвардейцем, погибшим при обстреле

Кирилла Обеременко похоронили 6 апреля в селе Першотравневом Одесского района. Он служил в Национальной гвардии Украины и погиб 29 марта в Николаеве, когда российская крылатая ракета попала в здание Николаевской облгосадминистрации.

Об этом сообщило Лиманское Агентство Новостей.

Как раз в день обстрела молодой человек был на дежурстве у здания ОГА. Всего та рашистская ракета убила 38 украинцев.

Тело защитника привезли для захоронения в родном селе Першотравневое Визирской территориальной громады. Односельчане встречали воина, склонившись на колено.

Траурная процессия прошла от мемориала погибшим воинам через все село к его родному дому, а затем на местное кладбище, где его похоронили с воинскими почестями.

Фото: Лиманское Агентство Новостей