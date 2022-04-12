В Красноселке под Одессой попрощались с тремя солдатами, убитыми ракетами рашистов (видео)

В понедельник, 11 апреля 2022 года в селе Красноселке под Одессой состоялась церемония прощания с тремя украинскими защитниками, погибшими в результате артобстрела 7 апреля.

Об этом сообщается на Facebook-странице Красносельской территориальной общины.

Погибшие – жители Красноселки – 18-летний Александр Белинский и 19-летний Денис Демидов, а также житель Донецкой области – 20-летний Даниил Бондарь.

На похороны собрались сотни селян. Ребят встречали ребят «живым коридором» на коленях с флагами Украины и со слезами на глазах.

Прощание и панихида с украинскими защитниками состоялись в красносельском храме Святого апостола Луки.

О том, как все происходило, можно увидеть на видео, опубликованном Красносельской общиной:

Фото: скриншот с видео